الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر القادم

وعادة ما يصدر بلاغاً من رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها بهذه المناسبة .
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