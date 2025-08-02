الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر القادم

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يصادف يوم الخميس بتاريخ 2025/9/4 عطلة المولد النبوي الشريف لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

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