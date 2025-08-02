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الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر القادم

عطلة
عطلة
 
السبت، 02-08-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  يصادف  يوم الخميس بتاريخ 2025/9/4  عطلة المولد النبوي الشريف  لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

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وعادة ما يصدر بلاغاً من رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها بهذه المناسبة .

 
 
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