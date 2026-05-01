الاردن .. العثور على مشرط داخل كيس شيبس ووالد الطفل يطالب بالتحقيق !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أثار حادث العثور على مشرط حاد داخل كيس من (الشيبس) حالة من القلق والاستياء، بعد أن اشتراه طفل من إحدى البقالات المحلية. وبحسب ما أفاد به والد الطفل، فقد تفاجأ ابنه بوجود جسم غريب وخطير داخل المنتج، ما كان قد يعرّضه لإصابة خطيرة لو لم يتم الانتباه له في الوقت المناسب.

وأوضح الوالد أنه قام بتوثيق الحادثة، وتواصل مع موقع الوكيل الإخباري لنشر الشكوى وإيصالها إلى الجهات المعنية، حيث تم تزويد الموقع باسم المنتج وتفاصيل الواقعة، بالإضافة إلى رقم هاتفه لمتابعة القضية.