الجمعة 2026-05-01 09:33 م

الاردن .. العثور على مشرط داخل كيس شيبس ووالد الطفل يطالب بالتحقيق !

الجمعة، 01-05-2026 08:40 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أثار حادث العثور على مشرط حاد داخل كيس من (الشيبس) حالة من القلق والاستياء، بعد أن اشتراه طفل من إحدى البقالات المحلية. وبحسب ما أفاد به والد الطفل، فقد تفاجأ ابنه بوجود جسم غريب وخطير داخل المنتج، ما كان قد يعرّضه لإصابة خطيرة لو لم يتم الانتباه له في الوقت المناسب.

وأوضح الوالد أنه قام بتوثيق الحادثة، وتواصل مع موقع الوكيل الإخباري لنشر الشكوى وإيصالها إلى الجهات المعنية، حيث تم تزويد الموقع باسم المنتج وتفاصيل الواقعة، بالإضافة إلى رقم هاتفه لمتابعة القضية.


وطالب الوالد الجهات الرقابية بضرورة التحرك الفوري للتحقق من سلامة المنتج ومحاسبة المسؤولين، مشددًا على أن مثل هذه الحوادث تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، خصوصًا الأطفال.

 
 


