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الامن العام : العثور على حدث متوفيا داخل منزله في الكرك

الامن العام
الامن العام
الأربعاء، 13-11-2024 02:11 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال مصدر امني إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة الكرك يفيد بالعثور على جثة حدث يبلغ من العمر 16 عاما متوفيا داخل منزله.اضافة اعلان


وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات.
 
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خاص بالوكيل الامن العام : العثور على حدث متوفيا داخل منزله في الكرك



 


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