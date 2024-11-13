الامن العام : العثور على حدث متوفيا داخل منزله في الكرك

02:11 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر امني إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة الكرك يفيد بالعثور على جثة حدث يبلغ من العمر 16 عاما متوفيا داخل منزله. اضافة اعلان





وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا لاستكمال التحقيقات.