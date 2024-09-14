الامن العام : عودة الهدوء إلى بلدة مغير

وقال المصدر إن الاوضاع في البلدة عادت إلى طبيعتها، حيث يسيطر الهدوء على المشهد، نافيا ما يشاع حول تجدد أحداث الشغب في البلدة.
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