الامن العام : عودة الهدوء إلى بلدة مغير

06:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702966 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مصدر أمني عودة الهدوء إلى بلدة مغير في محافظة إربد، اليوم السبت، بعد اضطرابات على خلفية الانتخابات النيابية. اضافة اعلان





وقال المصدر إن الاوضاع في البلدة عادت إلى طبيعتها، حيث يسيطر الهدوء على المشهد، نافيا ما يشاع حول تجدد أحداث الشغب في البلدة.



