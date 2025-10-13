الامن يكشف تفاصيل الحريق في السوق الشعبي بمنطقة النصر - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شب حريق فجر اليوم في معرش خضار السوق الشعبي بمنطقة النصر شرق العاصمة عمان .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري لم ينتج عن الحريق اي إصابات وتم إخماده من قبل كوادر الدفاع المدني، فيما حضر فريق مسرح الجريمة وتم إجراء اللازم من قبلهم وبوشرت التحقيقات.