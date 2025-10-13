الإثنين 2025-10-13 10:54 ص
 

الامن يكشف تفاصيل الحريق في السوق الشعبي بمنطقة النصر - فيديو

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1056) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (128) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(80) حادث إطفاء وب
مديرية الامن العام
 
الإثنين، 13-10-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  شب حريق فجر اليوم في معرش خضار السوق الشعبي بمنطقة النصر شرق العاصمة عمان .

اضافة اعلان

 

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري لم ينتج عن الحريق اي إصابات وتم إخماده من قبل كوادر الدفاع المدني، فيما حضر فريق مسرح الجريمة وتم إجراء اللازم من قبلهم وبوشرت التحقيقات. 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

فن ومشاهير رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

العلم السوري

عربي ودولي سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

5555

فن ومشاهير فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

فل

منوعات طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال

تحويلات مرورية

أخبار محلية إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق

قمة شرم الشيخ للسلام

عربي ودولي فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام



 
 





الأكثر مشاهدة