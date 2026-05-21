الباحثة الأردنية بشرى العميرات تتأهل للمشاركة في مؤتمر فضائي عالمي وتناشد لدعمها

الوكيل الإخباري- ناشدت الباحثة الأردنية بشرى محمد العميرات الجهات الداعمة والمؤسسات العلمية في الأردن لمساندتها من أجل تمثيل المملكة في مؤتمر الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية العالمي، والذي يعد أحد أبرز التجمعات الفضائية الدولية بمشاركة علماء وباحثين من مختلف دول العالم.





وقالت العميرات لـ"الوكيل الإخباري"، إن بحثها العلمي تم قبوله ضمن المرحلة المتقدمة من بين أكثر من 8300 بحث مشارك من 108 دول حول العالم.



وأضافت أنها تخرجت العام الماضي بتخصص الفيزياء من جامعة الحسين بن طلال، وجاء قبول بحثها نظرا لتميزه، معتبرة ذلك إنجازا علميا يرفع اسم الأردن في المحافل الدولية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المؤتمر ستقام في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة جهات ومؤسسات فضائية عالمية من بينها وكالة ناسا وعليها تقديم البحث هناك.



وأشارت العميرات إلى أنها حاولت تأمين دعم مالي للبحث العلمي، حيث تحتاج إلى نحو 520 دينارا لتغطية رسوم المشاركة بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة والطيران لمدة خمسة أيام، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من توفير المبلغ المطلوب رغم أن موعد المشاركة اقترب كثيرا إلى ما قبل شهر حزيران المقبل.



ووجهت الباحثة بشرى نداءً إلى المؤسسات الوطنية والشركات والجهات الداعمة للعلم والشباب من أجل مساعدتها في الوصول إلى المؤتمر وتمثيل الأردن بصورة مشرّفة، مؤكدة أن مشاركتها لا تمثل إنجازا شخصيا فحسب، بل فرصة لإبراز الكفاءات الأردنية الشابة في المحافل العلمية العالمية.