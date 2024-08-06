 
الثلاثاء 2024-08-06 08:27 ص
 
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل- فيديو

الاعلامي محمد الوكيل
محمد الوكيل




 

الثلاثاء، 06-08-2024 07:00 ص

الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة برنامج الوكيل اضغط على الرابط التالي :

 

 https://www.hala.jo/?p=2058

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