البريد الأردني: إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقا متعددة العملات

الوكيل الإخباري- كشفت مدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب عن إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقا متعددة العملات وذلك بالدينار والدولار واليورو.



وقالت الطيب اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه الخدمة تأتي لخدمة المواطنين الأردنيين في الخارج وخاصة الطلاب والسياح وغيرهم من الأردنيين في الخارج لتوفير.



وأضافت أن بإمكان حاملي هذه البطاقات شحنها بأي مبلغ مالي وبالعملة المناسبة للعميل بصفر عمولات ودون أي فوائد وهي متوفرة للبيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء المملكة.



وأشارت الطيب إلى أن هذه البطاقات تغني حامليها والمستفيدين منها من إرسال الأموال إلى خارج المملكة عبر الطرق التقليدية.

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