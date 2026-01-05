الإثنين 2026-01-05 10:36 ص

التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 05-01-2026 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، إن خامس أيام امتحانات شهادة الثانوية العامة “التوجيهي التكميلي”، من أصل 11 يومًا، سار بشكل طبيعي، ولم تُسجّل أي ملاحظات تؤثر على سير الامتحانات.

وأكد شحادة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الوقت المخصص للامتحانات مناسب، وأن الأسئلة خالية من الأخطاء وتراعي مستويات الطلبة كافة، وذلك وفق ما تم رصده من آراء الطلبة والمختصين.

وبيّن أن عملية التصحيح تتم عبر مسارين، الأول باستخدام الماسح الضوئي الذي يمر بما يزيد عن 12 مرحلة تدقيق، ويبدأ منذ اليوم الأول للامتحانات، فيما يشمل المسار الثاني تصحيح الدفاتر الامتحانية في 38 مركزًا للتصحيح، بمشاركة نحو 9 آلاف معلم.

وأشار شحادة إلى وجود أكثر من 50 ألف دفتر لامتحان الرياضيات سيتم تصحيحها من خلال أكثر من 3 آلاف مصحح موزعين على 13 مركزًا، على أن تستمر عملية تصحيح هذا المبحث لمدة أسبوع.

اضافة اعلان

 

أما بخصوص الدورة الصيفية لطلبة الصف الثاني عشر (جيل 2008)، فأوضح شحادة أن الامتحانات ستكون ورقية وموزعة على ستة حقول، وعادة ما تُعقد في منتصف شهر حزيران، تتبعها امتحانات الصف الحادي عشر، لافتًا إلى أن نمط الامتحانات في مباحث الرياضيات والفيزياء والكيمياء سيكون بنظام الاختيار من متعدد، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة تبدأ بإرسال "تقارير التغذية الراجعة" لمؤشر النزاهة الوطني إلى الجهات الحكومية

جواز سفر أردني

أخبار محلية 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025

​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين ​ الوكيل الإخباري- كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفا

خاص بالوكيل ​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين

تعبيرية

خاص بالوكيل التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم،

خاص بالوكيل التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب

الجامعة الأردنية

أخبار محلية النقل: منظومة دفع إلكتروني لمشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية "قريبا"

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية وزير التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين "آذنة"



 






الأكثر مشاهدة