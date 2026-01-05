التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة

وأكد شحادة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الوقت المخصص للامتحانات مناسب، وأن الأسئلة خالية من الأخطاء وتراعي مستويات الطلبة كافة، وذلك وفق ما تم رصده من آراء الطلبة والمختصين.
وبيّن أن عملية التصحيح تتم عبر مسارين، الأول باستخدام الماسح الضوئي الذي يمر بما يزيد عن 12 مرحلة تدقيق، ويبدأ منذ اليوم الأول للامتحانات، فيما يشمل المسار الثاني تصحيح الدفاتر الامتحانية في 38 مركزًا للتصحيح، بمشاركة نحو 9 آلاف معلم.
وأشار شحادة إلى وجود أكثر من 50 ألف دفتر لامتحان الرياضيات سيتم تصحيحها من خلال أكثر من 3 آلاف مصحح موزعين على 13 مركزًا، على أن تستمر عملية تصحيح هذا المبحث لمدة أسبوع.
