الترخيص: تجديد رخصة المركبة لعام كامل من تاريخ الترخيص بعد نشره في الجريدة الرسمية

تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان إن قرار تجديد رخصة المركبة لمدة عام كامل من تاريخ التجديد الفعلي سيصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يُتوقع خلال الأيام المقبلة.

وأشار  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنحهم مرونة أكبر عند تجديد تراخيص مركباتهم.


وأوضح أن مجلس الوزراء أقر نظاماً يجيز لإدارة ترخيص السواقين والمركبات تجديد ترخيص المركبات المنتهية لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من الترخيص السابق.


 
 


