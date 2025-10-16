الخميس 2025-10-16 03:36 م
 

الجهات الأمنية تحيل شخصًا إلى الجرائم الإلكترونية بعد نشره فيديو ادعى فيه تعرضه للظلم بمخالفات سير

الوكيل الإخباري-   علم موقع الوكيل الإخباري، أن الجهات الأمنية قامت بتحويل أحد الأشخاص إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، وذلك عقب ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه انه تعرض للظلم نتيجة مخالفات سير سُجلت بحقه، إثر فقدان لوحة الأرقام الخاصة بمركبته وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن ما ورد في الفيديو لا يستند إلى معلومات صحيحة، مشيرًا إلى أن المقطع قديم وتم تداوله خارج سياقه الحقيقي.

كما أكد أن إدارة السير ستواصل حملاتها الميدانية لرصد المخالفات المرورية، ضمن الإطار القانوني، حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق والمشاة.

وأبدى المصدر استغرابه من حملات الترويج لمقاطع فيديو يدّعي فيها بعض الأفراد تعرضهم للظلم في مخالفات السير، والتي يتبيّن لاحقًا بعد التحقق منها أن تلك المخالفات موثقة وصحيحة.

وشدّد المصدر على أهمية أن يكون المجتمع شريكًا فاعلًا في دعم قوانين السير التي تهدف إلى الحد من الحوادث الخطرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن آلاف السائقين الملتزمين في الأردن لا تُسجل بحقهم أي مخالفات، ويستفيدون من خصومات على أقساط التأمين عند ترخيص مركباتهم.

يشار الى ان الشخص الذي ظهر بالفيديو قال انه مسجل بحقه مخالفات مرورية بأكثر من 1000 دينار.

 
 
