الجهات الأمنية تحيل شخصًا إلى الجرائم الإلكترونية بعد نشره فيديو ادعى فيه تعرضه للظلم بمخالفات سير

الوكيل الإخباري- علم موقع الوكيل الإخباري، أن الجهات الأمنية قامت بتحويل أحد الأشخاص إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، وذلك عقب ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه انه تعرض للظلم نتيجة مخالفات سير سُجلت بحقه، إثر فقدان لوحة الأرقام الخاصة بمركبته وفق مصدر أمني.



وأوضح المصدر أن ما ورد في الفيديو لا يستند إلى معلومات صحيحة، مشيرًا إلى أن المقطع قديم وتم تداوله خارج سياقه الحقيقي.

