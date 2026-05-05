الحالة الثالثة خلال 24 ساعة .. وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حطين جنوب عمّان

الوكيل الإخباري- تلقّت غرفة عمليات شرطة جنوب عمّان، ظهر اليوم الثلاثاء، بلاغاً يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية في منطقة حطين، بالقرب من كلية حطين جنوب العاصمة عمّان، ما أدى إلى وفاتها على الفور.





وعلى الفور، تحركت كوادر الأمن العام والدفاع المدني إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع الحادثة، وإخلاء الجثة إلى مركز الطب الشرعي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.



وبحسب ما أفاد به مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"، فإن التحقيقات ما تزال جارية.



يُشار إلى أن هذه الحادثة تُعد الثالثة خلال 24 ساعة، إذ كانت الأجهزة الأمنية قد تعاملت يوم أمس مع حالة إقدام فتاة على إلقاء نفسها من احد المولات التجارية جنوب عمان، في حين تم العثور اليوم على جثة شخص سقط من عمارة بالقرب من الدوار السادس في العاصمة عمّان.





