الحكومة: الملك أكد للأمم المتحدة صلابة الأردن بوجه التهجير والوطن البديل

وأضاف المومني لـ "الوكيل الإخباري" بأن جلالته دافع عن مصالح الأمة وثوابتها ، كما عبر عن ضمير الأمة والشرفاء في كل أنحاء العالم من خلال ما أورده في الخطاب الأخير .
وأشار إلى أن غضب جلالة الملك كان واضحاً حول الفكرة التي يرددها المتطرفون في الحكومة الاسرائيلية عن الوطن البديل ، وذلك عندما أشار بإصبعه لمندوب إسرائيل في قاعة الجمعية العامة.
وأكد المومني بأن إسرائيل لا تزال تجر المنطقة نحو الانفجار ، من خلال ما تقوم به في فلسطين ولبنان من عدوان مستمر ودموي ، وعدم التجاوب مع أية مقترحات تتعلق بالتهدئة ووقف إطلاق النار .
ونوّه المومني بأن جلالة الملك وعبر نبرة حادة في قاعة الأمم المتحدة ، أكد للعالم أجمع صلابة الأردن للوقوف بوجه التهجير للشعب الفلسطيني والوطن البديل لهم ، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يحدث مهما كلّف الأمر .
ونوّه المومني بأن جلالة الملك وعبر نبرة حادة في قاعة الأمم المتحدة ، أكد للعالم أجمع صلابة الأردن للوقوف بوجه التهجير للشعب الفلسطيني والوطن البديل لهم ، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يحدث مهما كلّف الأمر .
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