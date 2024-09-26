 
الخميس 2024-09-26 02:18 م
 
 

الحكومة: الملك أكد للأمم المتحدة صلابة الأردن بوجه التهجير والوطن البديل

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطابه أمام الأمم المتحدة
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطابه أمام الأمم المتحدة
الخميس، 26-09-2024 11:44 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني إن جلالة الملك في خطابه الأخير امام الأمم المتحدة قدم سردية عروبية أردنية انتصرت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير .اضافة اعلان


وأضاف المومني لـ "الوكيل الإخباري" بأن جلالته دافع عن مصالح الأمة وثوابتها ، كما عبر عن ضمير الأمة والشرفاء في كل أنحاء العالم من خلال ما أورده في الخطاب الأخير .

وأشار إلى أن غضب جلالة الملك كان واضحاً حول الفكرة التي يرددها المتطرفون في الحكومة الاسرائيلية عن الوطن البديل ، وذلك عندما أشار بإصبعه لمندوب إسرائيل في قاعة الجمعية العامة. 

وأكد المومني بأن إسرائيل لا تزال تجر المنطقة نحو الانفجار ، من خلال ما تقوم به في فلسطين ولبنان من عدوان مستمر ودموي ، وعدم التجاوب مع أية مقترحات تتعلق بالتهدئة ووقف إطلاق النار .

ونوّه المومني بأن جلالة الملك وعبر نبرة حادة في قاعة الأمم المتحدة ، أكد للعالم أجمع صلابة الأردن للوقوف بوجه التهجير  للشعب الفلسطيني والوطن البديل لهم ، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يحدث مهما كلّف الأمر .

ونوّه المومني بأن جلالة الملك وعبر نبرة حادة في قاعة الأمم المتحدة ، أكد للعالم أجمع صلابة الأردن للوقوف بوجه التهجير  للشعب الفلسطيني والوطن البديل لهم ، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يحدث مهما كلّف الأمر .
 
gnews

أحدث الأخبار

بترا

اقتصاد محلي العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا

من المصدر

اقتصاد محلي 21 ألف كفالة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات خلال عام

تعبيرية

خاص بالوكيل الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

ة

أخبار الشركات شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن

البرهان

عربي ودولي الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم

تطبيق سند

أخبار محلية هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟

تعبيرية

المرأة والجمال كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟

صورة من القصف الإسرائيلي على لبنان

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان



 


الأكثر مشاهدة