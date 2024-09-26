الحكومة: الملك أكد للأمم المتحدة صلابة الأردن بوجه التهجير والوطن البديل

11:44 ص

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني إن جلالة الملك في خطابه الأخير امام الأمم المتحدة قدم سردية عروبية أردنية انتصرت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير . اضافة اعلان





وأضاف المومني لـ "الوكيل الإخباري" بأن جلالته دافع عن مصالح الأمة وثوابتها ، كما عبر عن ضمير الأمة والشرفاء في كل أنحاء العالم من خلال ما أورده في الخطاب الأخير .



وأشار إلى أن غضب جلالة الملك كان واضحاً حول الفكرة التي يرددها المتطرفون في الحكومة الاسرائيلية عن الوطن البديل ، وذلك عندما أشار بإصبعه لمندوب إسرائيل في قاعة الجمعية العامة.



وأكد المومني بأن إسرائيل لا تزال تجر المنطقة نحو الانفجار ، من خلال ما تقوم به في فلسطين ولبنان من عدوان مستمر ودموي ، وعدم التجاوب مع أية مقترحات تتعلق بالتهدئة ووقف إطلاق النار .



ونوّه المومني بأن جلالة الملك وعبر نبرة حادة في قاعة الأمم المتحدة ، أكد للعالم أجمع صلابة الأردن للوقوف بوجه التهجير للشعب الفلسطيني والوطن البديل لهم ، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يحدث مهما كلّف الأمر .



ونوّه المومني بأن جلالة الملك وعبر نبرة حادة في قاعة الأمم المتحدة ، أكد للعالم أجمع صلابة الأردن للوقوف بوجه التهجير للشعب الفلسطيني والوطن البديل لهم ، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يحدث مهما كلّف الأمر .





