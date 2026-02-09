​الحكومة: "سردية الأردن" توثق الإرث الحضاري الممتد منذ أكثر من مليوني ونصف عام

الوكيل الإخباري- قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن سمو ولي العهد أولى أهمية كبيرة لكتابة سردية الأردن "الأرض والإنسان"، مؤكدًا أن سموه شدد، خلال زيارته إلى محافظة الطفيلة سابقا، على ضرورة توثيق السردية الوطنية بما يعكس الإرث الحضاري العريق الذي شهدته أرض الأردن عبر حضارات متعددة.



وأضاف النوايسة لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن كتابة السردية يجب أن تعكس الغنى الحضاري بوصفه حصيلة ما حققه الإنسان على أرض الأردن، مبينًا أن فصول هذه القصة بدأت منذ أكثر من مليونين ونصف المليون عام، وفق نتائج موثقة لبعثات أثرية متخصصة وأبحاث علمية محكّمة، كشفت عن أدوات صوانية وطبقات أثرية تؤكد وجود الحياة على هذه الأرض منذ تلك الحقبة ، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات علمية متخصصة.





وأشار إلى أن سمو ولي العهد أراد أن يكون هذا الجهد وطنيًا جامعًا، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومؤرخين وقيادات شبابية، ليعبر عن رؤية جماعية تعكس الهوية الأردنية.





وأوضح أن توثيق السردية يحمل رسالة أساسية مفادها أن أرض الأردن كانت وما تزال أرض استقرار وبناء حضاري، وليست مجرد ممر لحضارات عابرة، لافتًا إلى أن الإنسان الأردني تفاعل مع بيئته وأسهم في نشوء الحضارات وبناء المجتمعات الإنسانية، وصياغة الفكر والثقافة، بما انعكس على قيم التنوع الديني والثقافي.





وأكد النوايسة أهمية غرس هذه السردية في الأجيال القادمة، لترسيخ بأن الأردن لم يكن عابرًا في التاريخ، بل فاعلًا ومؤثرًا، وأن الشخصية الأردنية تشكلت عبر امتداد تاريخي للحضارات، بما يعزز الاعتزاز والفخر والاستمرار في مسيرة البناء الوطني.



وبيّن أن إعداد السردية يعتمد على نخبة من الخبراء والأكاديميين والمؤرخين، مشيرًا إلى إطلاق وزارة الثقافة منصة تتيح لجميع الأردنيين المشاركة إلى جانب الجهد الأكاديمي المنهجي.



وكشف انه سيتم تنظيم حوارات وطنية خلال الأسابيع المقبلة في مختلف المحافظات، يشارك فيها أبناء المحافظات أنفسهم من خبراء وأكاديميين، للخروج برسائل وتوصيات سيتم توثيقها ضمن هذه السردية الوطنية.

اضافة اعلان