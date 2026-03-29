الأحد 2026-03-29 02:04 م

الحكومة : لا نية لتحويل التعليم عن بعد في المملكة

الأحد، 29-03-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-  أكد الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح حاليًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة بهذا الشأن.اضافة اعلان


وأوضح المومني، خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن أي قرارات تتعلق بتحويل نمط الدوام سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الحكومة عبر القنوات المعتمدة.

وشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع المستجدات أولًا بأول، وأن أي إجراء سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على تقييم دقيق للظروف وبما يحقق المصلحة العامة.
 
 


10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

تكنولوجيا 10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

ن

أخبار محلية اعلان هام صادر عن بلدية إربد الكبرى

بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

أخبار محلية بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

أخبار محلية ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" و"توب غان" الشهيرين، عن عمر ناهز 94 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل قدير - صورة

ت

عربي ودولي دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

ن

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب

عربي ودولي "الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب



 






