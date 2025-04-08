الثلاثاء 2025-04-08 01:17 م
 

الحكومة لـ "الوكيل" : لا يوجد عفو عام

قانون العفو العام
العفو العام
 
الثلاثاء، 08-04-2025 12:31 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أكد  مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري أن ملف العفو العام لم يُطرح للنقاش في الأروقة الرسمية حتى هذه اللحظة، نافياً وجود أي إجراءات لمشروع عفو عام بالاردن في الوقت الحالي .اضافة اعلان


المصدر قال : "  أن الحكومة  استمعت الى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، مستدركاً انه لا يوجد اي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن " .
 
gnews

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