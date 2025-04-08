الحكومة لـ "الوكيل" : لا يوجد عفو عام

المصدر قال : " أن الحكومة استمعت الى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، مستدركاً انه لا يوجد اي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن " .
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