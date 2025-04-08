الحكومة لـ "الوكيل" : لا يوجد عفو عام

12:31 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري أن ملف العفو العام لم يُطرح للنقاش في الأروقة الرسمية حتى هذه اللحظة، نافياً وجود أي إجراءات لمشروع عفو عام بالاردن في الوقت الحالي . اضافة اعلان





المصدر قال : " أن الحكومة استمعت الى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، مستدركاً انه لا يوجد اي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن " .