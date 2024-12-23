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الخارجية تتابع قضية اعتقال الطبيب الأردني البلوي في إسرائيل

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الطبيب عبدالله البلوي (يمين)
الإثنين، 23-12-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين متابعتها لقضية اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للطبيب الأردني عبدالله سلامة أبو ملال البلوي، خلال توجهه في حملة إغاثية طبية الى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب تبذل جهود كبيرة للإفراج عن الطبيب وإعادته إلى أرض الوطن في أسرع وقت.

وأضاف أن الوزارة على تواصل  مع عائلة الطبيب لإبلاغها بأي تطورات في قضيته.

وكانت اعتقلت سلطات الاحتلال الطبيب البلوي الخميس الماضي دون أن تدلي بأي معلومات حول سبب الاعتقال رغم أنه شارك في وقت سابق ضمن الحملة الإغاثية ولم يواجه أي مشاكل.

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