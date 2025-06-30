الخارجية توضح حول تأشيرات المرور بالسعودية للأردنيين القادمين من دول الخليج

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بدء حصول الأردنيين المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرات المرور بالسعودية في طريق عودتهم إلى الأردن لقضاء إجازاتهم الصيفية في المملكة.

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وقال القضاة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن السعودية أوقفت في وقت سابق منح التأشيرات بسبب التجاوزات التي حدثت في موسم الحج قبل الماضي بسبب سوء استخدام التأشيرات الممنوحة إلكترونيا والتي أودت حينها بحياة نحو 100 مواطن أردني.

وأضاف أنه بإمكان الأردنيين المغتربين الحصول على تأشيرة إلكترونيا من السعودية للمرور لمرة واحدة وبفترة صلاحية 90 يوما، وبإمكانهم التقدم مرة أخرى للحصول عليها فور انتهاء إجازاتهم الصيفية في الأردن للمرور مجددا بالسعودية وصولا إلى الدول التي يعملون بها.

وأشار القضاة إلى أن قرار منح التأشيرات للمرور هو قرار سيادي للدول، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام الأردنيين المغتربين وتسهيل الإجراءات عليهم.

ودعا الأردنيين إلى استخدام التأشيرات الممنوحة من الدول والتسهيلات التي توفرت لهم بعد اتفاقيات موقعة بين الأردن وتلك الدول بالشكل الصحيح وعدم تجاوز قوانين الهجرة والسفر والمرور بتلك الدول لتلافي الإشكاليات التي تحدث بسبب رصد مخالفات بالاستخدام غير السليم لها.

وكانت وردت ملاحظات لبرنامج الوكيل حول وجود مشاكل بالحصول على تأشيرات المرور بالسعودية للقادمين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الأردن، حيث كانت تصدر سابقا فيزا سياحية مقابل 80 دينارا تتضمن دخول متعدد بالإضافة إلى فترة صلاحية مدتها عام كامل.