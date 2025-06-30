الخارجية توضح حول تأشيرات المرور بالسعودية للأردنيين القادمين من دول الخليج

ودعا الأردنيين إلى استخدام التأشيرات الممنوحة من الدول والتسهيلات التي توفرت لهم بعد اتفاقيات موقعة بين الأردن وتلك الدول بالشكل الصحيح وعدم تجاوز قوانين الهجرة والسفر والمرور بتلك الدول لتلافي الإشكاليات التي تحدث بسبب رصد مخالفات بالاستخدام غير السليم لها.
وكانت وردت ملاحظات لبرنامج الوكيل حول وجود مشاكل بالحصول على تأشيرات المرور بالسعودية للقادمين من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الأردن، حيث كانت تصدر سابقا فيزا سياحية مقابل 80 دينارا تتضمن دخول متعدد بالإضافة إلى فترة صلاحية مدتها عام كامل.
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