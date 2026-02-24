الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة

10:28 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، إطلاق حملة شاملة لتنظيف جميع جسور المشاة في مدينة الزرقاء، مؤكداً تعميم التعليمات على كوادر البلدية للبدء بتنفيذ الحملة بشكل فوري. اضافة اعلان





وقال الخشمان لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، إن ملف النظافة والحفاظ على البيئة يحظى باهتمام كبير، لافتاً إلى أن سمو ولي العهد أولى هذا الملف أهمية خاصة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المظهر الحضاري للمدن.



وأوضح أنه جرى التشديد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، إلا أن البلدية تأمل بأن يكون الدافع لدى المواطنين ذاتياً ونابعاً من حبهم للوطن وحرصهم على نظافته.



وأكد الخشمان أن البلدية ماضية في تنفيذ حملات ميدانية متواصلة لتحسين مستوى النظافة في مختلف مناطق المدينة، بما يعكس الصورة الحضارية للزرقاء.





