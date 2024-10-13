الدكتور الأردني الحمود من غزة : أنا بخير وسأعود إلى الأردن يوم الثلاثاء القادم

الوكيل الإخباري- بعد أن نشر موقع الوكيل الإخباري خبراً يفيد بانقطاع الاتصال بالطبيب الأردني عمار الحمود – نقلاً عن أحد معارفه - والمتواجد في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة ، تلقى موقع "الوكيل الإخباري" اتصالاً شخصياً من الطبيب الحمود أكد من خلاله خروجه بسلام نحو مستشفى شهداء الأقصى في جنوب القطاع وهو بحالة جيدة . اضافة اعلان





وأضاف الدكتور الحمود بأنه لم يتعرض لأي أذى خلال خروجه من شمال غزة الى جنوبها ، لافتاً إلى وجود طبيب أردني آخر معه في نفس المستشفى "محمود أبو ناجي" وأنهم خرجوا سوياً بسلام .



وأضاف الحمود أ نه متواجد الان في مستشفى شهداء الاقصى وأنه سيعود إلى الأردن يوم الثلاثاء القادم.







