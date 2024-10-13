 
الأحد 2024-10-13 03:26 م
 

الدكتور الأردني الحمود من غزة : أنا بخير وسأعود إلى الأردن يوم الثلاثاء القادم

الدكتور الأردني عمار الحمود
الدكتور الأردني عمار الحمود
الأحد، 13-10-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-  بعد أن نشر موقع الوكيل الإخباري خبراً يفيد بانقطاع الاتصال بالطبيب الأردني عمار الحمود – نقلاً عن أحد معارفه - والمتواجد في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة ، تلقى موقع "الوكيل الإخباري" اتصالاً شخصياً من الطبيب الحمود أكد من خلاله خروجه بسلام نحو مستشفى شهداء الأقصى في جنوب القطاع وهو بحالة جيدة .اضافة اعلان


وأضاف الدكتور الحمود بأنه لم يتعرض لأي أذى خلال خروجه من شمال غزة الى جنوبها ، لافتاً إلى وجود طبيب أردني آخر معه في نفس المستشفى "محمود أبو ناجي" وأنهم خرجوا سوياً بسلام .

وأضاف الحمود أنه متواجد الان في مستشفى شهداء الاقصى وأنه سيعود إلى الأردن يوم الثلاثاء القادم.


Image1_10202413143246447229829.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

لاغ

أخبار الشركات "زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها

وزير المياه

أخبار محلية أبو السعود يؤكد أهمية تطبيق برامج توزيع المياه حسب الخطط المعلنة

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تعرض وصفات الطعام كاملة ضمن نتائج البحث

رئيس الجامعة الأردنيّة لشؤون الكليّات الإنسانيّة ناهد عميش في لقاء مع الملحق الثّقافيّ الفرنسيّ في عمّان، بيلي تروا

أخبار محلية السّفارة الفرنسيّة تعلن عن مِنح دكتوراة لطلبة "الأردنية" فرنسا

أرشيفية

عربي ودولي نتنياهو يطالب إبعاد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "عن الخطر على الفور"

وزير الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي: إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات

طائرة

عربي ودولي فرنسا تطور مسيرة تقودها مقاتلة "رافال"

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف



 


الأكثر مشاهدة