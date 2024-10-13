الدكتور الأردني الحمود من غزة : أنا بخير وسأعود إلى الأردن يوم الثلاثاء القادم

وأضاف الدكتور الحمود بأنه لم يتعرض لأي أذى خلال خروجه من شمال غزة الى جنوبها ، لافتاً إلى وجود طبيب أردني آخر معه في نفس المستشفى "محمود أبو ناجي" وأنهم خرجوا سوياً بسلام .
وأضاف الحمود أ
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