الدلقموني يحذر من الشاورما ويدعو لتطبيق معايير صارمة في المطاعم

10:31 ص

الوكيل الإخباري- أكد الخبير الدولي في أنظمة الجودة العالمية وسلامة الغذاء الدكتور منصور الدلقموني أن وجبة الشاورما، وبسبب طريقة تحضيرها وطهيها، تحتاج إلى تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية لتجنب احتمالات حدوث حالات تسمم غذائي. اضافة اعلان





وقال الدلقموني، خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن الشاورما تُعد من الوجبات التي قد تحمل مخاطر صحية إذا لم تُراعَ خلالها الإجراءات الوقائية اللازمة، مشيرًا إلى أن حالات التسمم قد تحدث حتى في المطاعم الأكثر نظافة التي تقدم هذه الوجبة في حال وجود خلل في طرق التحضير.



وأوضح أن من أهم عوامل الوقاية ضرورة الاهتمام بنظافة المطعم، ومتابعة طريقة التعامل مع سيخ الشاورما، مبينًا أن الدجاج الموجود داخل السيخ قد تكون درجة حرارته مماثلة لدرجة حرارة المكان، وهي ظروف قد تكون مناسبة لتكاثر البكتيريا بشكل سريع إذا لم تتم السيطرة عليها.



وأشار إلى أن الشاورما تتعرض للنار لفترة محدودة وتنضج بسرعة دون أن تنضج من الداخل بشكل كافي، ما يستدعي الالتزام الدقيق بدرجات الحرارة المناسبة وطرق الطهي السليمة لضمان سلامتها قبل تقديمها للمستهلكين.



وأكد الدلقموني أن الشاورما أصبحت جزءًا من الثقافة العربية والأردنية، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أن تتجه الجهات الرقابية إلى منع بيعها أو تقديمها في المطاعم، كونها أصبحت جزءًا من العادات الغذائية اليومية للمواطن الأردني، وإنما المطلوب هو التشديد على تطبيق شروط الصحة والسلامة.



وفيما يتعلق بالمنتجات التي تقدم إلى جانب الشاورما، مثل الثومية والمايونيز، طالب الدلقموني بعدم استخدام البيض النيئ في تحضيرها، لما قد يسببه ذلك من زيادة احتمالية تلف هذه المنتجات، مؤكدًا ضرورة حفظها باستمرار داخل الثلاجات لضمان سلامتها عند تقديمها للمستهلك.



ودعا المستهلكين إلى تقييم المطاعم قبل تناول الطعام فيها، من خلال مظهر المطعم ومستوى النظافة العامة، مؤكدًا أنه في حال عدم شعور المستهلك بالرضا عن مستوى النظافة أو الالتزام بالمعايير الصحية، فعليه مغادرة المكان وعدم تناول الطعام فيه.









