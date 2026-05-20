الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار "النشامى" في المونديال .. ومفاجأة في مباراة الأرجنتين

الوكيل الإخباري- مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تتجه أنظار الجماهير الأردنية إلى مشاركة تاريخية جديدة للمنتخب الأردني لكرة القدم، وسط حالة من التفاؤل بعد التطور الكبير الذي شهده المنتخب خلال السنوات الأخيرة.





"الوكيل الاخباري" سأل الذكاء الاصطناعي عن توقعاته لنتائج ومشوار المنتخب الأردني خلال المونديال ضمن المعطيات التالية: التصنيف العالمي، أداء المنتخب في التصفيات، القيمة السوقية للاعبين، وخبرة المنتخب الوطني في البطولات الكبرى.



اللافت ان تحليل الذكاء الاصطناعي لهذه المعطيات جاء بتفاؤل ايجابي لمنتخب “النشامى” بانهم يملكون فرصة حقيقية في دور المجموعات، بالرغم من التحامهم مع مجموعة صعبة تضم منتخبات النمسا والجزائر والارجنتين والتي تمتلك خبرات كبيرة بمشاركات سابقة في كأس العالم، متوقعاً ان يتأهل الأردن للدور الثاني بـ 4 نقاط من تعادل وخسارة وفوز واحد .



وضمن ذات التحليل توقع الذكاء الاصطناعي ان يتعادل الأردن في مباراته الافتتاحية مع النمسا (0 -0) ، وان يتغلب على منتخب الجزائر (2 -1) ، ويخسر في مواجهته امام الأرجنتين (0 – 2) وهو ما يشكل رغم الخسارة مفاجأة في مواجهة امام منتخب بحجم الأرجنتين.



وتفصيلاً لتحليل الذكاء الاصطناعي حول المباريات : جاءت التوقعات بأن يدخل المنتخب الأردني مباراته الأولى أمام المنتخب النمساوي لكرة القدم بحذر تكتيكي كبير، مع اعتماد النمسا على القوة البدنية والضغط العالي، مقابل التنظيم الدفاعي والسرعة في التحولات لدى النشامى. فيما سيكون الأردن قادراً على اقتناص نقطة ثمينة في الافتتاح بتعادل سلبي، قد تمنحه دفعة معنوية كبيرة لبقية المشوار.



في المواجهة الثانية، تنتظر الجماهير العربية لقاءً قويًا بين المنتخب الأردني والمنتخب الجزائري، في مباراة توقع الذكاء الاصطناعي أن تكون الأكثر إثارة في المجموعة. ورغم الخبرة الكبيرة للمنتخب الجزائري، فإن التوقعات رجّحت قدرة الأردن على استغلال الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة والفوز بنتيجة 2-1 على الجزائر.



وتشير التوقعات إلى أن هذه النتيجة قد تكون “المفاجأة العربية” في دور المجموعات، خصوصًا إذا ظهر النشامى بنفس الروح القتالية التي ميّزتهم في البطولات الأخيرة.



أما المواجهة الثالثة، فستكون أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، في لقاء يوصف بأنه الأصعب والأكثر جماهيرية. ورغم الفوارق الفنية الكبيرة، فإن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يقدم الأردن مباراة شجاعة دفاعيًا، مع صمود طويل أمام الضغط الأرجنتيني لينتهي اللقاء بحسب التوقعات بنتيجة 2-0 لرفاق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.



بحسب هذه التوقعات، ينهي المنتخب الأردني دور المجموعات بـ4 نقاط : تعادل أمام النمسا ، فوز على الجزائر ، خسارة أمام الأرجنتين ، وهي حصيلة قد تمنحه فرصة قوية للتأهل كأفضل ثالث، وربما يخطف المركز الثاني إذا تعثرت النمسا أو الجزائر في بقية المواجهات.





