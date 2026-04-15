الزراعة: استيراد اللحوم ضمن المعدلات الطبيعية وارتفاع الأسعار له عوامل مختلفة

تعبيرية
 
الأربعاء، 15-04-2026 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة إن أسعار اللحوم تشهد ارتفاعاً عالمياً مبرراً نتيجة زيادة كلف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل التوريد.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن بعض المناشئ شهدت محاذير طبية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مثل إسبانيا وأجزاء من رومانيا، مع وجود زيادة في الطلب على الحيوانات الحية في  السوق الروماني من قبل دول المغرب العربي والسعودية الامر الي أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن.

وبيّن الطراونة أن معدل الاستيراد حتى تاريخ 14 نيسان ضمن الحدود الطبيعية، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي نحو مليون رأس من الخراف، فيما تم استيراد نحو 194 ألف رأس من الخراف و24 ألف رأس من العجول حتى الآن.

وأشار إلى أن بعض التجار يقومون بحجز كميات من الخراف والعجول لرفع أوزانها تمهيداً لعيد الأضحى، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة وسلاسل التوريد تسير بشكل طبيعي.

وأضاف أنه بتوجيهات من وزارة الزراعة يجري العمل على تنويع مسارات الاستيراد، بما في ذلك التوجه للاستيراد عبر ميناء طرطوس لتقليل كلف الشحن، إضافة إلى فتح استيراد الجدي الحي والخراف من سوريا، حيث يتم توريدها طازجة ومبردة خلال 72 ساعة، إلى جانب استيراد العجول الحية.

وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تبلغ نحو 42%، فيما يتم استيراد الباقي لتغطية حاجة السوق.

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار محلية السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

. هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

فن ومشاهير هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

عربي ودولي إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

عربي ودولي واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

طب وصحة تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

أخبار محلية رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية

أخبار محلية حسّان ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة



 






