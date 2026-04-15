الزراعة: استيراد اللحوم ضمن المعدلات الطبيعية وارتفاع الأسعار له عوامل مختلفة

الوكيل الإخباري- قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة إن أسعار اللحوم تشهد ارتفاعاً عالمياً مبرراً نتيجة زيادة كلف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل التوريد.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن بعض المناشئ شهدت محاذير طبية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مثل إسبانيا وأجزاء من رومانيا، مع وجود زيادة في الطلب على الحيوانات الحية في السوق الروماني من قبل دول المغرب العربي والسعودية الامر الي أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن.



وبيّن الطراونة أن معدل الاستيراد حتى تاريخ 14 نيسان ضمن الحدود الطبيعية، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي نحو مليون رأس من الخراف، فيما تم استيراد نحو 194 ألف رأس من الخراف و24 ألف رأس من العجول حتى الآن.



وأشار إلى أن بعض التجار يقومون بحجز كميات من الخراف والعجول لرفع أوزانها تمهيداً لعيد الأضحى، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة وسلاسل التوريد تسير بشكل طبيعي.



وأضاف أنه بتوجيهات من وزارة الزراعة يجري العمل على تنويع مسارات الاستيراد، بما في ذلك التوجه للاستيراد عبر ميناء طرطوس لتقليل كلف الشحن، إضافة إلى فتح استيراد الجدي الحي والخراف من سوريا، حيث يتم توريدها طازجة ومبردة خلال 72 ساعة، إلى جانب استيراد العجول الحية.



وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تبلغ نحو 42%، فيما يتم استيراد الباقي لتغطية حاجة السوق.

