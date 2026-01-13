السير تحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق داخل العاصمة عمان

09:44 ص

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة السير من مخاطر القيادة أثناء الهطولات المطرية، مؤكدة على ضرورة توخي الحيطة والحذر، خصوصًا في مناطق تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها، وعدم قدرة مناهل الصرف الصحي على استيعاب الكميات الكبيرة من المياه.





وأكد ملازم أول مؤيد محافظة، ضابط غرفة عمليات إدارة السير، خلال حديثه في برنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن المتابعة مستمرة لجميع الملاحظات بالتنسيق مع كافة الجهات بما فيها أمانة عمان، مشيرًا إلى وجود أتربة وطين على الطرق بعد كازية السلام باتجاه البحر الميت نتيجة الهطول المطرى الكثيف، وأن كوادر الإدارة متواجدة في المكان للتعامل مع الملاحظات وتنظيم حركة المرور.



كما لفت محافظة على ارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة بالعاصمة عمان، وتحديداً في منطقة الشميساني بالقرب من إشارات الكومودور، ومحيط منطقة البنيات، وما قبل جسر الملكة زين في المسرب القادم من جسر ملتقى الثامن، بالإضافة إلى نفق جامعة البترا، موضحًا أن العمل جارٍ على إعادة الحركة المرورية إلى انسيابيتها الطبيعية بأسرع وقت ممكن .



وأضاف محافظة أن هناك جهود مشتركة بين إدارة السير ووزارة الأشغال ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى ضمن اختصاص العاصمة ، لمعالجة كافة الملاحظات في أسرع وقت ، خاصة فيما يتعلق بارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق والمناطق .



وحذّر الضابط السائقين من استخدام "الفلاشر" إلا في حالة وجود خطر حقيقي على المركبة، مؤكدًا أن السائق في حالات الطوارئ يجب أن يتوقف على الجانب الأيمن ويتصل مباشرة بكوادر السير، ولا يجوز استخدام الفلاشر أثناء المسير. وأضاف أن إدارة السير تركز جهودها على مساعدة المواطنين للوصول إلى أماكن عملهم بأمان، وكذلك تسهيل وصول طلبة الثانوية العامة إلى قاعات الامتحان اليوم.



وأشار محافظة إلى أن مدى الرؤية واضح في محافظة البلقاء رغم تشكل الضباب، وأن هناك نسبة التزام عالية من المواطنين بإجراءات السلامة المرورية، مضيفًا أن حرص السائقين على مراجعة محطات الفحص الفني لمعالجة مشاكل المركبات يعكس وعيهم بمخاطر القيادة بالمركبة في حال وجود خلل أو نواقص فيها.



وأكد أن إدارة السير تولي التجهيزات الفنية للمركبة، وخاصة المساحات والأضواء، أهمية كبيرة، مشددًا على أن الهدف الأساسي للكوادر هو ضمان وصول المواطنين بأمان والحفاظ على سلامتهم على الطرق خلال الظروف الجوية الصعبة.





