السير تضبط سائق مركبة قام بالفرار عكس السير في مادبا - فيديو

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر إدارة السير في مادبا سائق مركبة قام بالفرار عكس السير ، بعد رصد فيديو يوثق المخالفة.



وأوضحت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، أنه جرى التعامل الفوري مع مقطع الفيديو ، حيث تم ضبط المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وفق أحكام قانون السير المعمول به، مؤكدة استمرارها في رصد مثل هذه التصرفات التي تشكل خطرًا على السلامة المرورية.



وتاليا الفيديو الذي يوثق المخالفة :

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