السير تضبط سائق مركبة قام بالفرار عكس السير في مادبا - فيديو

وأوضحت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، أنه جرى التعامل الفوري مع مقطع الفيديو ، حيث تم ضبط المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وفق أحكام قانون السير المعمول به، مؤكدة استمرارها في رصد مثل هذه التصرفات التي تشكل خطرًا على السلامة المرورية.
وتاليا الفيديو الذي يوثق المخالفة :
مواطن يوثق فرار مركبة عكس السير — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 3, 2025
ورجــل امـــن يقـــوم بالتبليـــــغ عنــــه#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/DWcEUxyaYp
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