الخميس 2026-04-09 11:12 م

الشيخ الخطيب لـ "برنامج الوكيل": دموع الفجر تعانق الأقصى بعد 40 يوماً من الغياب وجلالة الملك عبدالله هو الحامي الوحيد للمقدسات

رئيس مجلس الأوقاف ومدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب
الخميس، 09-04-2026 09:00 ص
الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأوقاف ومدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب، أن إعادة فتح المسجد بعد إغلاق استمر 40 يوماً شكّل لحظة مؤثرة للمصلين، مشيراً إلى أن الدموع انهمرت من عيون الداخلين الى المسجد خلال صلاة الفجر اليوم عند دخولهم لأول مرة بعد هذا الانقطاع.


وقال إن الأوقاف الإسلامية لم تغب يوماً عن المسجد، حيث استمر وجودها اليومي داخله على الرغم من إغلاقه من قبل الاحتلال أمام المصلين، كما لم تنقطع الصلاة ولا رفع الأذان طوال فترة الإغلاق، رغم حرمان أهل القدس والمناطق المجاورة من دخوله.

وأوضح الخطيب، في تصريحات لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن الغياب القسري عن المسجد أثار حزناً عميقاً في نفوس المصلين الذين اعتادوا أداء الصلاة فيه، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة استمرت خلال فترة الإغلاق، مع وجود أعداد قليلة من المصلين، مؤكداً أن المسجد بقي على طبيعته دون أي تغيير في معالمه، مع استمرار المدارس الشرعية وحلقات القرآن الكريم التي يرتادها نحو 270 شخصاً يومياً، والتي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الحواجز العسكرية المنتشرة في البلدة القديمة في القدس، وحتى تلك المتواجدة قبل الوصول إلى بوابات المسجد، لم تمنع المصلين الذين واصلوا التوافد إلى المسجد الأقصى غير آبهين بهذه القيود، متوقعاً ارتفاع أعدادهم خلال الأيام المقبلة، خاصة يوم الجمعة، حيث يُنتظر حضور الآلاف بعد فترة الحرمان.

كما لفت إلى عودة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبراً ذلك أمراً متكرراً ومشهداً بات اعتيادياً في المسجد الأقصى بكل أسف.

وشدد الخطيب على أن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يمثل الحامي للمسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية في القدس، وأن الوصاية الهاشمية تُعد صمام الأمان للقدس منذ أكثر من 100 عام، مؤكداً أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل دعم المسجد والأوقاف، وأن وزارة الأوقاف الأردنية تستجيب لمختلف الاحتياجات بتوجيهات ملكية.
 
 


gnews

