الصحة تؤكد: إصابات فيروس الروتا في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية

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الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الشؤون الفنية لمستشفيات وزارة الصحة - ورئيس اختصاص طب الطوارئ بالوزارة الدكتور عماد أبو يقين أن أعداد الإصابات بفيروس الروتا في الأردن ضمن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، علما بأن الإصابات تزداد خلال هذه الفترة خاصة بين الأطفال. اضافة اعلان





وقال أبو يقين لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا المرض يصيب الأطفال بالالتهاب المعوي مع ظهور علامات الجفاف والاسهال الشديد بالإضافة إلى القيء، لافتا إلى أنه في حال زادت حدة المرض يجب زيارة أقرب منشأة صحية سواء مركز صحي أو مستشفى وذلك لأن غالبية الحالات لا تتطلب تناول أي مضادات حيوية أو الدخول إلى المستشفى.



وأضاف أنه يجب مراقبة الأطفال وعدم الانتظار حتى تتفاقم الحالة الصحية لهم، موضحا أنه يجب مراعاة شروط النظافة العامة وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية مع الآخرين والانتباه إلى الطعام خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتأكد من صلاحيته مع الاستمرار بغسل اليدين.



وأشار أبو يقين إلى أن من بين الأعراض الأكثر شيوعا للمرض هي فقدان الشهية وعدم تناول الطعام مع وجود اسهال شديد والخمول والتعب.