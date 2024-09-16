الضريبة لـ الوكيل : 10 قروش فقط !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد الناطق الرسمي باسم ضريبة الدخل، موسى الطراونة، أن الضريبة الرسمية المفروضة على الدخان ارتفعت 10 قروش فقط .

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واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان "الضريبة" تستقبل شكاوى المواطنين ، علما ان هناك مركز خدمات رقمه 062222130 وتتوفر عليه خدمة الواتس اب .

الى ذلك تفاجأ مواطنون من رفع أسعار الدخان 25 قرشا، وفقا لتسعيرة وضعت على باب أغلب المحال وأماكن بيع الدخان.