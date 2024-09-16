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الضريبة لـ الوكيل : 10 قروش فقط !

سجائر
سجائر
الإثنين، 16-09-2024 04:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اكد الناطق الرسمي باسم ضريبة الدخل، موسى الطراونة، أن الضريبة الرسمية المفروضة على الدخان ارتفعت 10 قروش فقط .

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 واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان "الضريبة" تستقبل شكاوى المواطنين ، علما ان هناك مركز خدمات رقمه 062222130  وتتوفر عليه خدمة الواتس اب .

 

الى ذلك تفاجأ مواطنون  من رفع أسعار الدخان 25 قرشا، وفقا لتسعيرة وضعت على باب أغلب المحال وأماكن بيع الدخان.

 

وارتفع سعر الدخان 10 قروش للباكيت الواحد فيما ارتفعت ضريبة مادة المعسل 100% على كمية 100 غرام، حيث كانت 65 قرشا على كل 100 غم، وأصبحت 130 قرشا لكل 100 غم ، وفق ما اعلنت الحكومة .

 
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