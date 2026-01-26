الطعاني يقرع ناقوس الخطر: المخدرات تصنع الهلاوس وتحوّل القريب إلى “عدو”

08:47 ص

حذّر مدير المركز الوطني للصحة النفسية وأخصائي الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، الدكتور محمد الطعاني، من التأثيرات الخطِرة لتعاطي المخدرات على الدماغ والسلوك الإنساني، مؤكدًا أنها تُعد من أخطر الأسباب التي تقود إلى اضطرابات نفسية قد تنتهي بأفعال لا تُحمد عقباها.



وقال الطعاني، خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن المخدرات تؤثر بشكل مباشر على المخ والنواقل العصبية في الدماغ، وتعمل على إحداث الهلاوس والأوهام المرضية، حيث يبدأ المتعاطي بتوهم أن أقرب الناس إليه يكرهونه أو يتآمرون على إيذائه، وهو ما يشكل الخطر الأكبر في حالات الإدمان.



وأوضح أن خوف المتعاطي من هذه الهلاوس قد يدفعه إلى سلوكيات عدوانية أو قرارات متهورة، مؤكدًا أن كثيرًا من الجرائم والحوادث المؤلمة ترتبط بهذه الأوهام الناتجة عن التعاطي.



ودعا الطعاني الأهالي إلى عدم التردد في التدخل عند اكتشاف إصابة أحد أبنائهم بالإدمان، مشيرًا إلى وجود 72 عيادة متخصصة لعلاج الإدمان منتشرة في مختلف محافظات المملكة، يتم فيها تشخيص الحالة وتقييمها طبيًا ونفسيًا من قبل مختصين، وإخضاع المريض للفحوصات اللازمة تمهيدًا للعلاج وفق الأسس الطبية المعتمدة.



وأكد أن العلاج في جميع مراكز علاج الإدمان مجاني بالكامل، وذلك بمكرمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددًا على أن الإجراءات سهلة ومتاحة، إلا أنها تتطلب خطوة أولى جادة من قبل الأسرة.



وبيّن أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم من قبل كوادر مكافحة المخدرات يُحتفَظ بهم طوال فترة العلاج، فيما تتيح وزارة الصحة في بعض الحالات إمكانية توقيع المريض على الخروج على مسؤوليته الشخصية، محذرًا من خطورة الانقطاع عن العلاج قبل اكتماله.





