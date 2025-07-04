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العثور على جثة خمسيني في الظليل

مديرية الامن العام
مديرية الامن العام
 
الجمعة، 04-07-2025 01:16 ص
الوكيل الإخباري-   عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم، على جثة شخص خمسيني أمام احد المصانع بمنطقة الضليل في محافظة الزرقاء، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات* اضافة اعلان
 
 
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