العثور على جثة خمسيني في الظليل

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الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم، على جثة شخص خمسيني أمام احد المصانع بمنطقة الضليل في محافظة الزرقاء، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات* اضافة اعلان

