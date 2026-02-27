العثور على جثة شاب في إربد

وبحسب مصدر أمني، فإنه فور ورود بلاغ إلى مديرية الأمن حول العثور على الجثة، تحركت الأجهزة الامنية إلى الموقع في جنوب المدينة.وفتحت الأجهزة الامنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.
