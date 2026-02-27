العثور على جثة شاب في إربد

07:39 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الامنية اليوم الجمعة على جثة شاب عشريني في مدينة إربد.





وبحسب مصدر أمني، فإنه فور ورود بلاغ إلى مديرية الأمن حول العثور على الجثة، تحركت الأجهزة الامنية إلى الموقع في جنوب المدينة.وفتحت الأجهزة الامنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.





