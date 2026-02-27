الجمعة 2026-02-27 08:18 م

العثور على جثة شاب في إربد

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الجمعة، 27-02-2026 07:39 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الامنية اليوم الجمعة على جثة شاب عشريني في مدينة إربد.اضافة اعلان


وبحسب مصدر أمني، فإنه فور ورود بلاغ إلى مديرية الأمن حول العثور على الجثة، تحركت الأجهزة الامنية إلى الموقع في جنوب المدينة.وفتحت الأجهزة الامنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.
 
 


