العثور على جثة في جبل الحسين

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.
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