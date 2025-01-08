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العثور على جثة في جبل الحسين

الأمن العام
الامن العام
الأربعاء، 08-01-2025 04:19 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة شاب عشريني من الجنسية المصرية داخل منزله في منطقة جبل الحسين، وفق مصدر أمني .اضافة اعلان


وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.
 
gnews

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