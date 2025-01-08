العثور على جثة في جبل الحسين

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة شاب عشريني من الجنسية المصرية داخل منزله في منطقة جبل الحسين، وفق مصدر أمني . اضافة اعلان





وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.