العثور على جثة موظف بوزارة المياه

الوكيل الإخباري- كشف مصدر امني عن العثور على جثة مهندس يعمل في وزارة المياه والري متوفياً داخل مكتبه يوم امس السبت .

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واشار المصدر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان عمال النظافة في الوزارة ابلغوا بوجود جثة المهندس الذي يبدو انه مر على وفاته داخل مكتبه اكثر من يوم وفق المعلومة الاولية .