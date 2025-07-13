الأحد 2025-07-13 02:42 م
 

العثور على جثة موظف بوزارة المياه

وزارة المياه والري
وزارة المياه
 
الأحد، 13-07-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   كشف مصدر امني عن العثور على جثة مهندس يعمل في وزارة المياه والري متوفياً داخل مكتبه يوم امس السبت .

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واشار المصدر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان عمال النظافة في الوزارة ابلغوا بوجود جثة المهندس الذي يبدو انه مر على وفاته داخل مكتبه اكثر من يوم وفق المعلومة الاولية . 


واكد المصدر ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً في اسباب الوفاة وحولت الجثة للطب الشرعي .

 
 
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