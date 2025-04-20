العثور على طفل مفقود في المفرق

وذكر المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطفل بحالة صحية جيدة.
وقالت العائلة إنه جرى العثور عليه بعد غيابه لساعات عن منزل ذويه في محافظة المفرق.
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