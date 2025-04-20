الأحد 2025-04-20 02:33 م
 

العثور على طفل مفقود في المفرق

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صورة عامة من المفرق
 
الأحد، 20-04-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري - بعد مناشدات للعثور على طفل مفقود في محافظة المفرق، عثرت عائلة الطفل المفقود عليه وفق مصدر مقرب من العائلة.اضافة اعلان


وذكر المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطفل بحالة صحية جيدة.

وقالت العائلة إنه جرى العثور عليه بعد غيابه لساعات عن منزل ذويه في محافظة المفرق.

 
gnews

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