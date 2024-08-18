العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال تموز الماضي

وأشارت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إلى أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال أيار الماضي بلغت نحو 3365204 ورقة.
يذكر أن السوار الإلكتروني هو عبارة عن سوار يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الإلكترونية بديل عن التوقيف القضائي أو العقوبات السالبة للحرية.
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