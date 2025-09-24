الأربعاء 2025-09-24 11:38 ص
 

الغذاء والدواء: ارتفاع فرق العملة سبب ارتفاع اسعار بعض الادوية المستوردة في الأردن مؤخراً

تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا ملكاوي، إن البنك المركزي يصدر قرار العملة الجديدة في شهر 7 من كل عام، وهذا القرار ينعكس على اسعار الادوية الاجنبية المباعة في الأردن تبعاً لفرق اسعار العملة لبلد المنشأ لمصنع الدواء .

واوضحت الدكتورة ملكاوي في حديث عبر "برنامج الوكيل" على راديو هلا ، ان المستهلك الاردني لمس ارتفاع اسعار بعض الادوية الاجنبية في الاردن بسبب ارتفاع اسعار فرق العملة خصوصاً الادوية المصنعة في سويسرا مثلاً وفقاً لاسعار فرق العملة مع الفرنك السويسري.


واشارت في الوقت ذاته ان فروقات العملة لا تنعكس دائمًا بارتفاع في الأسعار، بل قد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض، وتتراوح هذه الفروقات بين 5% إلى 10%.


وأكدت ملكاوي لـ "برنامج الوكيل" ان سبب ارتفاع اسعار تراكيز معينة من نفس الدواء في الصيدليات على خلاف تراكيز اخرى هو ان بعض الكميات تكون لا زالت متوفرة بالمستودعات وتباع على الاسعار القديمة ، في حين ان التراكيز الاخرى تم استيرادها على الاسعار الجديدة .


وأوضحت أن فرق العملة أمر عالمي ينطبق على جميع الأدوية المستوردة، وأن هناك العديد من الأدوية تأتي بتركيبة مختلفة، سواء في المادة الفعالة أو غير الفعالة، وبعض الادوية المستوردة المواد غير الفعالة فيه تسببت بارتفاع سعره، كما أن شكل الحبة، مثل الكبسولة الجيلاتينية، يسبب فرقًا في السعر عالميًا مقارنة بالأشكال الأخرى.

وأضافت أن المؤسسة تلزم الشركة الصانعة بتوحيد السعر بين جميع التراكيز، بحيث يكون تركيز 25 ميكروغرام وحتى 200 ميكروغرام بنفس السعر.

وأوضحت أن عملة هذا الدواء هي الفرنك السويسري لأن بلد المنشأ هو سويسرا، ومع ارتفاع العملة ينعكس ذلك على سعر الدواء.

ولفتت إلى أن هناك بدائل ألمانية وتركية متوفرة بأسعار أقل بكثير، والدواء الأردني لا يتأثر بفروق العملة. وأشارت إلى أن الحوافز التي تقدمها بعض الحكومات لاستقطاب الشركات لتصنيع الأدوية تجعل الأدوية المصنعة في تركيا أرخص، كما أن حجم السوق الدوائي هناك يزيد من المنافسة، مما يساهم في خفض الأسعار مقارنة بالأردن.

وأكدت أن البدائل متكافئة في الفعالية والمأمونية والكفاءة، ويمكن استبدال الدواء الأجنبي بالمحلي بناءً على نصيحة الصيدلاني.

وأضافت أن هناك أنواعًا من الأدوية، وكانت أول الأدوية الشبيهة بالأجنبية قد سجلت من شركات أردنية، وهي رائدة في الصناعات الدوائية.

وأشارت إلى أن المؤسسة توفر خطًا للشكاوى والاستفسارات، وتتحمل مسؤولية متابعة أي دواء مقطوع، وتقوم بالتواصل مع الوكلاء لمعرفة أسباب الانقطاع ومطالبتهم بتوفيره في السوق.

 

 
 
