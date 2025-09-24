الغذاء والدواء: ارتفاع فرق العملة سبب ارتفاع اسعار بعض الادوية المستوردة في الأردن مؤخراً

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا ملكاوي، إن البنك المركزي يصدر قرار العملة الجديدة في شهر 7 من كل عام، وهذا القرار ينعكس على اسعار الادوية الاجنبية المباعة في الأردن تبعاً لفرق اسعار العملة لبلد المنشأ لمصنع الدواء .

واوضحت الدكتورة ملكاوي في حديث عبر "برنامج الوكيل" على راديو هلا ، ان المستهلك الاردني لمس ارتفاع اسعار بعض الادوية الاجنبية في الاردن بسبب ارتفاع اسعار فرق العملة خصوصاً الادوية المصنعة في سويسرا مثلاً وفقاً لاسعار فرق العملة مع الفرنك السويسري.



واشارت في الوقت ذاته ان فروقات العملة لا تنعكس دائمًا بارتفاع في الأسعار، بل قد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض، وتتراوح هذه الفروقات بين 5% إلى 10%.



وأكدت ملكاوي لـ "برنامج الوكيل" ان سبب ارتفاع اسعار تراكيز معينة من نفس الدواء في الصيدليات على خلاف تراكيز اخرى هو ان بعض الكميات تكون لا زالت متوفرة بالمستودعات وتباع على الاسعار القديمة ، في حين ان التراكيز الاخرى تم استيرادها على الاسعار الجديدة .