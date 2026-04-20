الغذاء والدواء: بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية ممنوع ونراقب الإعلانات

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم أغذية الاستعمال الخاص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس أحمد الشيّاب إن مشروبات الطاقة متوفرة عالمياً بعدة علامات تجارية، وتخضع في الأردن لرقابة مشددة من حيث بطاقة البيان والمكونات وكمياتها، وفق المواصفة الأردنية التي حددت الحد الأعلى لمادة الكافيين بـ32 ملغم لكل 100 مل، إضافة إلى تنظيم محتوى الفيتامينات.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن هذه المشروبات تحتوي على الكافيين وهو منبه عصبي، ويتم فحص الشحنات المستوردة ومراقبة المصانع ، حيث يُمنع تداول أي منتج يخالف المواصفات أو يحتوي على نسب أعلى من المسموح، كما يتم ضبط العبارات والإيحاءات غير العلمية أو المضللة على بطاقة البيان.





وأشار إلى أن التحذيرات مثبتة على العبوات، ومنها منع استهلاكها لمن هم دون 18 عاماً، خاصة أن الجهاز العصبي والقلب لم يكتمل نموهما لديهم، كما قد تؤثر سلباً على الأشخاص الذين يعانون من حساسية للكافيين أو مشاكل قلبية، حيث يمكن أن تزيد نبضات القلب بنحو 20 نبضة في الدقيقة.



وأكد الشيّاب أن بيع مشروبات الطاقة ممنوع منعاً باتاً في المقاصف المدرسية، وأن المؤسسة تتابع أماكن تداولها، إلى جانب مراقبة الإعلانات، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين قد تصل إلى سحب الترخيص ووقف تداول المنتج.



وبيّن أن المؤسسة لم تسجل أي حالات صحية ناتجة عن استهلاك مشروبات الطاقة، مشيراً إلى استمرار حملات التوعية التي تدعو إلى عدم استهلاكها من قبل الأطفال، وعدم تجاوز علبتين يومياً.

