الغذاء والدواء تحذر: شراء الأدوية عبر الإنترنت يهدد صحة الأردنيين ويعرّضهم لأدوية مجهولة المصدر

الوكيل الإخباري- حذّرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت أو من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين، في ظل غياب الرقابة على مصادر تلك الأدوية وآلية تخزينها.



وقالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، خلال حديثها لـ “برنامج الوكيل” الذي يُبث عبر راديو هلا، إن قانون الدواء والصيدلة الأردني يحظر بيع وترويج الأدوية عبر الإنترنت، ويحصر عملية بيعها داخل الصيدليات المرخصة باعتبارها “المكان الآمن” للحصول على الدواء.



وأوضحت ملكاوي أن المؤسسة تسمح فقط بالترويج للفيتامينات دون بيعها إلكترونيًا، مشيرة إلى أن فرق الرقابة تتابع بشكل مستمر الصفحات والمواقع التي تنشط في بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وكشفت أن المؤسسة قامت بتحويل القائمين على 30 صفحة إلكترونية تروج لبيع الأدوية إلى الادعاء العام، مبينة أن الإجراءات الرقابية تبدأ بتنفيذ “كمين” لتحديد أماكن التخزين والتوزيع، ومن ثم التنسيق مع الجهات الأمنية ووحدة الجرائم الإلكترونية، قبل إحالة القضايا إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت أن مصدر الأدوية المباعة عبر الإنترنت غالبًا ما يكون “مجهولًا”، الأمر الذي يرفع احتمالية أن تكون تلك الأدوية مزورة أو مخزنة بظروف غير صحية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المستخدمين.



وأضافت أن الوكالات الدوائية في الأردن تخضع لتنظيم قانوني صارم، بهدف ضبط سلسلة التوريد وضمان سلامة المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المحلي.



وشددت ملكاوي على أن أي طبيب يرغب بالترويج لدواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يلتزم بذكر الاسم العلمي والمادة الفعالة فقط، دون استخدام الاسم التجاري للدواء، التزامًا بالتشريعات المعمول بها.

