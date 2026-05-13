الغذاء والدواء تكشف: البوتوكس المزوّر يتصدر قائمة المواد المهربة والمضبوطة في الأردن

وقالت مدير مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، خلال حديثها عبر برنامج “الوكيل” الذي يُبث على راديو هلا، إن المؤسسة تتابع بشكل حثيث ملف البوتوكس المغشوش، نظراً لما يشكله من خطر مباشر على صحة المواطنين، خاصة مع انتشار عروض وأسعار غير منطقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المراكز غير المرخصة.
وأضافت ملكاوي أن المؤسسة قامت بنشر أسعار البوتوكس المعتمدة رسميًا عبر موقعها الإلكتروني، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات التغرير والاستغلال، داعية إلى ضرورة التأكد من مصدر المادة والجهة التي تقدم الخدمة قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي.
وأكدت أن استخدام إبر بوتوكس مغشوشة أو مهربة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تشمل التهابات حادة، وتشوهات في الوجه، ومشاكل عصبية، إضافة إلى احتمالية حدوث أعراض قد تستدعي التدخل الطبي الفوري.
وكشفت ملكاوي عن تلقي المؤسسة شكوى من مواطنة أردنية تعرضت لمضاعفات خطيرة استدعت إدخالها إلى العناية الحثيثة في أحد المستشفيات، بعد تلقيها إبرة بوتوكس تبين لاحقًا أنها مغشوشة.
وشددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط المخالفين ومنع تداول أي مستحضرات طبية أو تجميلية غير مطابقة للمواصفات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو عروض غير موثوقة تتعلق بالبوتوكس أو غيره من المستحضرات التجميلية.
