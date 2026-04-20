الإثنين 2026-04-20 12:10 م

الغذاء والدواء: منتجات بروتين الرياضيين في الأردن آمنة ولا يوجد بالاسواق من المواد التي صدر تحذير حولها بالولايات المتحدة

الإثنين، 20-04-2026 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس قسم أغذية الاستعمال الخاص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس أحمد الشيّاب، إن تداول منتجات البروتين المخصصة للرياضيين في الأردن يتم بشكل سليم، مؤكداً أن المملكة تُعد من الدول المتقدمة في مجال الرقابة على هذه المنتجات.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن المؤسسة تتابع عمليات تداول هذه المنتجات بشكل مستمر، ضمن التزامها بمكافحة المنشطات، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات صحية سلبية ناتجة عن استخدامها.


وبيّن أن هناك شعبة متخصصة داخل المؤسسة تعنى بمتابعة هذه المنتجات، مع الالتزام بالحدود العليا للمكونات ومنع أي مواد قد تؤثر سلباً على الهرمونات أو الصحة العامة.


ودعا الشيّاب المواطنين إلى شراء منتجات البروتين من مصادر موثوقة لضمان سلامتها وجودتها.


وكان قد كشف تحقيق في الولايات المتحدة أن عدداً كبيراً من مكملات البروتين الشائعة بين الرياضيين يحتوي على مستويات مقلقة من المعادن الثقيلة، أبرزها الرصاص، إضافة إلى الكادميوم والزرنيخ.

فيديو الوكيل الغذاء والدواء: منتجات بروتين الرياضيين في الأردن آمنة ولا يوجد بالاسواق من المواد التي صدر تحذير حولها بالولايات المتحدة

