الـ PCR يعود من جديد.. ودعوة لفحص القادمين عبر منافذ المملكة

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي - أكد أستاذ ومستشار علاج الامراض المُعدية والأوبئة، الدكتور ضرار البلعاوي أن التشخيص التأكيدي للإصابة بجدري القرود يتم من خلال فحص الـ PCR المخبري فقط.

اضافة اعلان