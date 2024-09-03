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الـ PCR يعود من جديد.. ودعوة لفحص القادمين عبر منافذ المملكة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 03-09-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي - أكد  أستاذ ومستشار علاج الامراض المُعدية والأوبئة، الدكتور ضرار البلعاوي أن التشخيص التأكيدي للإصابة بجدري القرود يتم من خلال فحص الـ PCR المخبري فقط.

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وأوضح أن العلاج متوفر للحالات الشديدة عبر إعطاء دواء مضاد للفيروسات للشخص المصاب، مشدداً على أنه لا يُنصح بإعطاء اللقاح مجتمعياً إلا في حالات التفشي، كما هو الحال في بعض دول افريقيا .

ودعا البلعاوي إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأشخاص القادمين من دول افريقيا والدول التي تكثر بها العمالة الافريقية الوافدة  كدول الخليج  ، من خلال إجراء فحص PCR للقادمين من المعابر الحدودية.

 
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