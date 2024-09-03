الـ PCR يعود من جديد.. ودعوة لفحص القادمين عبر منافذ المملكة

ودعا البلعاوي إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأشخاص القادمين من دول افريقيا والدول التي تكثر بها العمالة الافريقية الوافدة كدول الخليج ، من خلال إجراء فحص PCR للقادمين من المعابر الحدودية.
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