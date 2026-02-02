الكهرباء الاردنية: 60 مليون دينار فواتير متأخرة على المشتركين تم تقسيطها على المواطنين

وأوضح المحارمة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الاعتراض لا يلزم المواطن بدفع الفاتورة فوراً، حيث يمكن الاحتفاظ بالفاتورة لمدة شهر إلى شهرين قبل استحقاق القطع، كما يمكن تقسيط الفواتير المتراكمة وفق جداول تسوية ميسرة وسهلة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، دون فوائد.
وأشار إلى أن عمليات الفوترة متاحة للمواطنين لمتابعة قراءة العداد في أي وقت، بما يسهم في متابعة الاستهلاك وتقليل أي التباسات حول قيمة الفاتورة، مؤكداً أن الهدف هو تقديم خدمة فعّالة وحماية المستهلك.
وبيّن المحارمة أن إجمالي الفواتير المتأخرة على المشتركين يصل إلى نحو 60 مليون دينار، وتم تقسيطها وفق خطط تسوية ميسرة، مشدداً على أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم المواطنين وعدم تفاقم المشكلة، خاصة أن بعض المشتركين لديهم ديون متراكمة منذ فترة طويلة أو يعيشون في مناطق مهجورة ولا يحتاجون حالياً إلى الخدمة.
