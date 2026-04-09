الخميس 2026-04-09 11:13 م

المعايطة: إيران تخلت عن لبنان وركزت على مصالحها الاقتصادية والسياسية

الخميس، 09-04-2026 11:48 ص
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري" أن إيران واجهت حرجًا شديدًا بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع على لبنان، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن ما يحدث في لبنان لن يؤثر على المفاوضات المقررة بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة.اضافة اعلان


وأوضح المعايطة أن لبنان لم يكن جزءًا من بنود وقف إطلاق النار، وأن إيران تركز على مصالحها الاستراتيجية، وتركت "حزب الله" يواجه إسرائيل بمفرده، ما يظهر استمرار النهج الإيراني المعروف بالبحث عن مصالحها أولًا.

وأشار المعايطة إلى أن هذا المنهج ليس وليد الحرب الحالية، فإيران بالفعل فاوضت أمريكا في عام 2015 وعقدت اتفاقًا مع الأوروبيين، ولم يكن هناك أي ذكر لقضية خارج المصالح الإيرانية في البنود.

وأضاف أن إيران أيضًا فاوضت أمريكا العام الماضي خلال حرب الـ11 يومًا، ولم يكن هناك أي ذكر للبنان أو غزة أو أي قضية خارجية أخرى في بنود وقف إطلاق النار، ما يؤكد تركيزها على مصالحها المباشرة فقط.

وأكد المعايطة أن إيران شعرت بالحرج بعد مشاهدة الهجوم العنيف على لبنان، لكنها تتصرف بعقلية المصالح الإيرانية المستمرة، وهو سلوك يعكس أسلوبها الدائم في السياسة الإقليمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة