المعونة الوطنية لـ "برنامج الوكيل" : تحويل المخصصات الشهرية للمستفيدين اليوم

الوكيل الإخباري- قال مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية ضيف الله عليمات، إن الصندوق أنهى جميع الترتيبات الداخلية المتعلقة بصرف التحويلات النقدية للمنتفعين اليوم الخميس، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف تمكين الأسر المنتفعة من شراء احتياجاتها قبل عطلة العيد.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن إجراءات الصرف ستبدأ بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، حيث ستباشر التحويلات النقدية للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.



وأشار إلى أن أدوات الدفع الإلكتروني ستضمن استمرار وصول المخصصات للمستفيدين دون تأثر بعطلة نهاية الأسبوع.

