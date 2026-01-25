المنطقة التنموية في معان: عطل طارئ في البئر الارتوازي المغذي للروضة الصناعية

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للمنطقة التنموية في معان، المهندس هاني الخطاطبة، إن إدارة المنطقة تحرص على تقديم جميع الخدمات الرئيسية والضرورية لكافة المستثمرين في منطقة معان التنموية، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.



وأوضح الخطاطبة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عطلاً طارئًا وخارجًا عن السيطرة وقع في البئر الارتوازي الرئيسي المغذي للروضة الصناعية بتاريخ 10/12/2025، مشيرًا إلى أن الآبار الارتوازية محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات، ويتطلب التعامل مع أي عطل إخطار مديرية الأحواض المائية ووزارة المياه والري للكشف على الآبار وتحديد طبيعة الأعطال وإجراءات الصيانة اللازمة.



وبيّن أن البئر يعمل منذ 17 عامًا بضخ المياه على مدار الساعة، نظرًا لتوفر كميات كافية لتلبية احتياجات جميع المستثمرين، لافتًا إلى أن العطل الذي حدث يُعد نادرًا وغير مسبوق، ما استدعى الاستعانة بمختصين وخبراء لتحديد نوع الخلل.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات فنية، من بينها رفع المضخة وإجراء تصوير فيزيائي للبئر، حيث تبيّن وجود انفصال وإزاحة في الغلاف المعدني لجسم البئر الارتوازي، الأمر الذي تطلب عرض الحالة على لجان فنية مختصة لاتخاذ القرار السليم بشأن إمكانية استمرار تشغيل البئر، ما أدى إلى استغراق وقت إضافي.



وأكد الخطاطبة أنه لم يتم السماح بحدوث أي نقص في إمدادات المياه للمستثمرين، حيث جرى وضع الصهريج الرئيسي في خدمة المستثمرين على مدار الساعة، إلى جانب استدعاء شركات نقل المياه لتزويد الروضة الصناعية بشكل مستمر، كما تم إعفاء المستثمرين من رسوم الصرف الصحي المفروضة على كل متر مكعب من المياه خلال فترة العطل.



وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على إصلاح البئر، حيث تم طرح العطاء ومن المتوقع إحالة العطاء اليوم، كما جرى تفريغ موظفين لمتابعة الإجراءات مع وزارة المياه والري، مع وجود خطط لتطوير البنية التحتية وتشغيل بئر ثانٍ لضمان عدم انقطاع المياه في حال تكرار أي أعطال مستقبلية.



وأوضح أن البئر الاحتياطي الثاني موجود ومحفور منذ الأساس، وقد تم اتخاذ الإجراءات ذاتها التي أُجريت على البئر الأول، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والتنظيف مدرجة على الأجندة، لافتًا إلى أن تشغيل المضخة يتطلب تشغيلًا مستمرًا، وأن هذا البئر كان مخصصًا للتوسعة المستقبلية، إلا أنه يتم العمل حاليًا على تشغيله كحل بديل لضمان استمرارية التزويد.



وحول المنطقة التنموية في معان، بين الخطاطبة أنها أُنشئت بمبادرة ملكية سامية بهدف اكتشاف الفرص الاقتصادية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أربعة مشاريع رئيسية.



وأوضح أن المشروع الأول هو الروضة الصناعية، التي تضم 28 مصنعًا في مختلف القطاعات الصناعية، أبرزها صناعات الأسمدة والكيماويات.



أما المشروع الثاني فهو مشروع الطاقة الشمسية، حيث تضم المنطقة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الأردن، وتُعد من أفضل المناطق عالميًا من حيث السطوع الشمسي ونسبة الرطوبة، ما جعلها وجهة جاذبة للعديد من الشركات العالمية، لافتًا إلى توفر مساحة تقدر بنحو 5 آلاف دونم وبنية تحتية قادرة على استقطاب مشاريع جديدة.



وأشار إلى أن المشروع الثالث يتمثل في مشروع المجتمع السكني، حيث ومع تطور الأعمال ظهرت الحاجة إلى توفير سكن للعمال، وتم تجهيز محور مستقل لهذا الغرض، إضافة إلى إنشاء سكن للطالبات، ما أسهم في زيادة أعداد الطالبات في جامعة الحسين بن طلال.



واضاف أن المشروع الرابع هو مدينة الحجاج، التي أُنشئت وفق أحدث المواصفات العالمية، وتستقبل حجاجًا من مختلف الجنسيات، بما يعكس صورة حضارية عن محافظة معان.



وكشف أن حجم الاستثمار ارتفع من 8 ملايين دينار عند الانطلاق إلى أكثر من 500 مليون دينار حاليًا.

اضافة اعلان