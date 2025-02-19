 
الأربعاء 2025-02-19 01:59 م
 

النسور لوزير العمل : خربت بيوتنا .. والصفدي يدافع عن البكار

مجلس النواب
مجلس النواب
الأربعاء، 19-02-2025 01:05 م
الوكيل الإخباري-  استنكر النائب طلال النسور، الإجراءات الأخيرة المشددة على العمالة الوافدة في المملكة من قبل وزارة العمل، مشيراً إلى أن قرارات الوزارة قيدت حركة العمالة الوافدة ، مطالباً وزير العمل خالد بكار بالنظر إلى ملفهم والتخفيف عنهم في هذا الجانب .اضافة اعلان


وقال النسور خلال مداخلة تحت قبة المجلس بأن السوق الاستثماري تعرض للدمار بسبب هذه الإجراءات ، حيث قال للبكار : خربت بيوتنا  ، ليقوم رئيس المجلس بوقف النسور عن إكمال كلمته ، بسبب هذه العبارة .

وصوت الصفدي داخل المجلس لشطب هذه العبارة ، والذي وافق على شطبها فوراً .

 
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