النسور لوزير العمل : خربت بيوتنا .. والصفدي يدافع عن البكار

وقال النسور خلال مداخلة تحت قبة المجلس بأن السوق الاستثماري تعرض للدمار بسبب هذه الإجراءات ، حيث قال للبكار : خربت بيوتنا ، ليقوم رئيس المجلس بوقف النسور عن إكمال كلمته ، بسبب هذه العبارة .
وصوت الصفدي داخل المجلس لشطب هذه العبارة ، والذي وافق على شطبها فوراً .
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