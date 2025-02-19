النسور لوزير العمل : خربت بيوتنا .. والصفدي يدافع عن البكار

01:05 م

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الوكيل الإخباري- استنكر النائب طلال النسور، الإجراءات الأخيرة المشددة على العمالة الوافدة في المملكة من قبل وزارة العمل، مشيراً إلى أن قرارات الوزارة قيدت حركة العمالة الوافدة ، مطالباً وزير العمل خالد بكار بالنظر إلى ملفهم والتخفيف عنهم في هذا الجانب . اضافة اعلان





وقال النسور خلال مداخلة تحت قبة المجلس بأن السوق الاستثماري تعرض للدمار بسبب هذه الإجراءات ، حيث قال للبكار : خربت بيوتنا ، ليقوم رئيس المجلس بوقف النسور عن إكمال كلمته ، بسبب هذه العبارة .



وصوت الصفدي داخل المجلس لشطب هذه العبارة ، والذي وافق على شطبها فوراً .



