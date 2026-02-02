الإثنين 2026-02-02 10:42 ص

النقل البري لـ "برنامج الوكيل": حزمة تحسينات تدريجية لتعزيز خدمات النقل العام في المملكة

الوكيل الإخباري-      قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة، إن الهيئة بدأت خلال عام 2025 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، بواقع 127 حافلة تربط أربع محافظات بالعاصمة عمّان.

وأوضح الخرابشة لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن انتشار النقل الخصوصي والتطبيقات الذكية أضعف مكانة النقل العام، ما استدعى التدخل بشكل عاجل ووضع خطة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل منذ عام 2013 على إدخال أنظمة النقل الذكية، مثل الدفع الإلكتروني، وأنظمة التتبع والرقابة التلفزيونية، مبينًا أن خارج حدود أمانة عمّان يوجد نحو 5503 حافلات، يتطلب إدخال هذه الأنظمة عليها.

وأضاف أن هناك 1075 مسارًا لا يخدمها سوى وسيلة نقل واحدة، مقابل 186 مسارًا تعمل عليها نحو 2500 حافلة، مؤكدًا أن تطبيق أنظمة النقل الذكية على كامل الأسطول يحتاج إلى إنفاق يقارب 150 مليون دينار، وهو ما يعد تكلفة مرتفعة حاليًا.

وبيّن الخرابشة أن تجربة تشغيل 127 حافلة في المرحلة الأولى كانت ناجحة، خاصة على خط الكرك – عمّان، حيث كانت تعمل سابقًا 31 حافلة بنظام التناوب، فيما أصبحت جميعها تعمل بشكل يومي بعد التطوير.

وأكد أن المرحلة الثانية ستتضمن تشغيل 180 حافلة إضافية، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم للحكومة يستهدف الوصول إلى نحو 1000 حافلة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الهيئة تسير ضمن نهج عملي تدريجي، وأن تحسين وتنظيم 186 مسارًا يعمل عليها 2500 حافلة يُعد إنجازًا يعادل تطوير ما يقارب 50% من منظومة النقل العام بين المحافظات.

 

 وأضاف الخرابشة أن التكنولوجيا اللازمة لتطوير منظومة النقل العام متوفرة، مشيرًا إلى وجود غرفة تحكم تتابع أداء الحافلات بشكل مباشر موضحا  أنه في حال قيام أي سائق ببزيادة السرعة، يتم إرسال إشعار في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير مخالفة رسمية ووقف الدعم عن الحافلة المخالفة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمَّان.

 وستنفَّذ المرحلة الثَّانية ضمن 7 مسارات رئيسة هي: (عمَّان - الطَّفيلة)، و(عمَّان - معان)، و(عمَّان - عجلون)، و(الزَّرقاء - المفرق)، و(الزَّرقاء - إربد)، و(جرش - المفرق)، و(إربد – جرش) وبما مجموعه 180 حافلة، وتخدم أكثر من 13 ألف راكب، وفقاً لمتطلبات التَّشغيل اللازمة لهذه المرحلة.

ويأتي تنفيذ المرحلة الثَّانية استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى، وذلك لغايات التوسُّع في بناء شبكة وطنيَّة متكاملة للنَّقل العام تشمل غالبية محافظات المملكة، وفق معايير حديثة، ومعالجة فجوات الرَّبط الجغرافي وتعزيز التَّكامل والتنقُّل بين محافظات الجنوب والوسط والشَّمال، وتعزيز التكامل فيما بينها، لخدمة الرُّكَّاب بما في ذلك طلبة الجامعات.

وتتضمَّن المرحلة الثَّانية 180 حافلة وحافلة متوسِّطة، تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من 13 ألف راكب يوميَّاً، مع التوسع في تطبيق أنظمة النَّقل الذكية، والدَّفع الإلكتروني، وأنظمة التتبُّع، والمراقبة التلفزيونيَّة داخل الحافلات لضمان جودة الخدمة وانتظامها وفق مواقيت محدَّدة، تضمن توفير الوقت والجهد والكُلف الماليَّة على المواطنين.

وتقدَّر الكلفة السنوية الإجماليَّة للمرحلة الثانية بقرابة 5.76 مليون دينار تمثِّل دعماً تشغيليَّاً من الحكومة، وقد تمَّ توفير المخصَّصات الماليَّة المرصودة.

ويعتمد المشروع على إطار مؤسَّسي واضح يضمن حوكمة التَّنفيذ، تتولى من خلاله هيئة تنظيم النقل البري مهام التعاقد وتوفير الدَّعم وتحديد معايير الأداء، فيما تتولى شركة المتكاملة للنَّقل المتعدد إدارة المشروع ومتابعة التشغيل، وشركة رؤية عمَّان للنقل بتشغيل أنظمة النقل الذكية والدفع الإلكتروني.

وتؤكِّد المؤشِّرات الرَّقميَّة للمرحلة الأولى نجاح مشروع تطوير النَّقل العام بين المحافظات وجدوى التوسع فيه، فيما تمثل المرحلة الثانية خطوة استراتيجية لتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال ضمن نموذج تشغيلي مؤسَّسي كفؤ، ما شكَّل أساساً فنيَّاً وماليَّاً واضحاً لاتِّخاذ القرار بالمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثَّانية.

وبموجب القرار، تمَّ تكليف شركة رؤية عمَّان للنَّقل المملوكة لأمانة عمَّان الكبرى بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النَّقل الذَّكي، وأنظمة معلومات الرُّكَّاب، استكمالاً للخدمات المنفذة في المرحلة الأولى من هذا المشروع.وفي إطار جهود الحكومة لتحسين خدمات النَّقل السِّياحي أيضاً، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التَّأجير لسنة 2026م، وبما يتوافق مع قانون تنظيم نقل الركَّاب رقم 19 لسنة 2017م.

 

 
 


