النقل البري لـ "برنامج الوكيل": حزمة تحسينات تدريجية لتعزيز خدمات النقل العام في المملكة

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة، إن الهيئة بدأت خلال عام 2025 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، بواقع 127 حافلة تربط أربع محافظات بالعاصمة عمّان.



وأوضح الخرابشة لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن انتشار النقل الخصوصي والتطبيقات الذكية أضعف مكانة النقل العام، ما استدعى التدخل بشكل عاجل ووضع خطة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.



وأشار إلى أن الهيئة تعمل منذ عام 2013 على إدخال أنظمة النقل الذكية، مثل الدفع الإلكتروني، وأنظمة التتبع والرقابة التلفزيونية، مبينًا أن خارج حدود أمانة عمّان يوجد نحو 5503 حافلات، يتطلب إدخال هذه الأنظمة عليها.



وأضاف أن هناك 1075 مسارًا لا يخدمها سوى وسيلة نقل واحدة، مقابل 186 مسارًا تعمل عليها نحو 2500 حافلة، مؤكدًا أن تطبيق أنظمة النقل الذكية على كامل الأسطول يحتاج إلى إنفاق يقارب 150 مليون دينار، وهو ما يعد تكلفة مرتفعة حاليًا.



وبيّن الخرابشة أن تجربة تشغيل 127 حافلة في المرحلة الأولى كانت ناجحة، خاصة على خط الكرك – عمّان، حيث كانت تعمل سابقًا 31 حافلة بنظام التناوب، فيما أصبحت جميعها تعمل بشكل يومي بعد التطوير.



وأكد أن المرحلة الثانية ستتضمن تشغيل 180 حافلة إضافية، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم للحكومة يستهدف الوصول إلى نحو 1000 حافلة خلال الفترة المقبلة.



وقال إن الهيئة تسير ضمن نهج عملي تدريجي، وأن تحسين وتنظيم 186 مسارًا يعمل عليها 2500 حافلة يُعد إنجازًا يعادل تطوير ما يقارب 50% من منظومة النقل العام بين المحافظات.







وأضاف الخرابشة أن التكنولوجيا اللازمة لتطوير منظومة النقل العام متوفرة، مشيرًا إلى وجود غرفة تحكم تتابع أداء الحافلات بشكل مباشر موضحا أنه في حال قيام أي سائق ببزيادة السرعة، يتم إرسال إشعار في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير مخالفة رسمية ووقف الدعم عن الحافلة المخالفة.



وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمَّان.

