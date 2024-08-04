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الهيئة المستقلة للانتخاب تُبين موعد الدعاية الانتخابية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

الأحد، 04-08-2024 09:49 ص

 الوكيل الإخباري - قال مدير العمليات الانتخابية بالهيئة المستقلة للانتخاب، ناصر الحباشنة، إن الدعاية الانتخابية ستبدأ عند الانتهاء من تدقيق طلبات الترشح، التي انتهى تقديمها  يوم الخميس الماضي، مضيفا أن فرق مخصصة تعمل على التحقق من البيانات المقدمة، وأن الوثائق التي قدمت مع الطلبات سليمة. 

وأشار الحباشنة في تصريحات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق، سيتم رفع الطلبات إلى مجلس المفوضين لقبول طلبات الدائرتين الانتخابية المحلية والعامة  أو رفضها. 

وتابع، أنه في حال تم رفض الطلب المقدم، فإن فترة الطعون تبدأ حال إعلان مجلس المفوضين قبول الطلبات أو رفضها، مبينا أن مدة الطعن في رفض الطلب 3 أيام، وأن محكمة الاستئناف تنظر فيها خلال 3 أيام لتصدر قرارها النهائي. 


وبين الحباشنة، أن عدد الطلبات الانتخابية في الدائرة المحلية بلغ نحو 174 طلب، لـ 18 دائرة انتخابية، منهم 954 مترشح ومترشحة. 

وأضاف أن عدد طلبات الترشح في الدائرة العامة بلغ 25 حزب منهم 5 ائتلافات بمجموع 697 مترشح ومترشحة في هذه الدائرة الانتخابية. 

وأكد الحباشنة، أن الهيئة خصصت فرق مدربة ومهيئة للتعامل مع الدائرة الانتخابية العامة، مشيرا إلى أن الأحزاب الذين تقدموا بطلباتهم أبدوا ارتياحهم من الخدمة المقدمة لهم. 

وأوضح الحباشنة أن التجربة الحزبية في الانتخابات المقبلة 2024 لها خصوصية عالية، بعد تخصيص 41 مقعد لها في المجلس النيابي لأول مرة. 

ولفت الانتباه، أن إقبال الأحزاب مرتفع، إذ تقدم 36 حزب من أصل 38 حزب بطلباتهم، للدائرة الانتخابية العامة.

 

gnews

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