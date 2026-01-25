انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة

08:39 ص

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان عن انقلاب شاحنة (تريلا) على الطريق الصحراوي، وتحديدًا بعد منطقة سجن سواقة باتجاه العاصمة عمّان، ما أدى إلى إرباك مؤقت في حركة السير بالموقع. اضافة اعلان





وقال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري أن الحادث نجم عن محاولة سائق الشاحنة تفادي مركبة صغيرة كانت تسير أمام الشاحنة، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

