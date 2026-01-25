الأحد 2026-01-25 09:27 ص

انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 25-01-2026 08:39 ص
الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان عن انقلاب شاحنة (تريلا) على الطريق الصحراوي، وتحديدًا بعد منطقة سجن سواقة باتجاه العاصمة عمّان، ما أدى إلى إرباك مؤقت في حركة السير بالموقع.اضافة اعلان


وقال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري أن الحادث نجم عن محاولة سائق الشاحنة تفادي مركبة صغيرة كانت تسير أمام الشاحنة، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله

نعـي فـاضل الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله

أرشيفية

خاص بالوكيل حادث سير بين أربع مركبات أسفل جسر سلحوب

تعبيرية

خاص بالوكيل انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة

شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية

أخبار الشركات شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية

عاصفة الناتو تُجبر ترامب على تغيير نبرته تجاه بريطانيا

عربي ودولي عاصفة الناتو تُجبر ترامب على تغيير نبرته تجاه بريطانيا

الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

أخبار محلية الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس



 






الأكثر مشاهدة