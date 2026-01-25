انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة

وقال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري أن الحادث نجم عن محاولة سائق الشاحنة تفادي مركبة صغيرة كانت تسير أمام الشاحنة، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
