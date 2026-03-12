انقلاب مركبة شحن على طريق الحزام يغلق جزء من الشارع - فيديو

وبحسب شهود العيان فإن الحادث اقتصر على الأضرار المادية فقط ، ولم يكن هناك إصابات على مستوى الأشخاص، فيما تتعامل الكوادر المرورية المختصة مع إزالة آثار الحادث وإعادة انسيابية الحركة على الطريق.
كما وقع حادث مروري آخر على بعد 500 متر من موقع الحادث الأول ، وذلك بعد انقلاب مركبة شحن على جانب الطريق ، لتتسبب بعض الأثر المروري ، دون أي تفاصيل أخرى عن وجود إصابات في الحادث المروري الثاني .
حادث سير على طريق الحزام#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/pHc4XdYs02— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 12, 2026
-
أخبار متعلقة
-
مصدر لـ "الوكيل" : صرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر
-
تنويه بخصوص موعد عيد الفطر بالاردن
-
أمانة عمّان: حديقة التفوق في المقابلين أول مركز تدريبي للزراعة الحضرية في الأردن
-
مطالبات شعبية بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار
-
الأردن.. خبير يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات الشهر القادم
-
توضيح بخصوص عطلة عيد الفطر في الاردن
-
المعايطة: شلل بحري في هرمز يهدد سلاسل التوريد العالمية
-
الحكومة الأردنية تدرس التحول إلى التعليم عن بُعد