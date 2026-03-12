الخميس 2026-03-12 02:19 م

انقلاب مركبة شحن على طريق الحزام يغلق جزء من الشارع - فيديو

لقطة من المقطع الذي يوثق الحادث المروري
الخميس، 12-03-2026 12:46 م
الوكيل الإخباري-  يشهد شارع الحزام، أزمة سير خانقة من إشارات الغاز باتجاه سحاب، ومن جسر المرسيدس باتجاه إشارات الغاز، بعد وقوع حادث وانقلاب مركبة شحن متوسط عند جسر المستندة، وفق ما أفاد به شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري".اضافة اعلان


وبحسب شهود العيان فإن الحادث اقتصر على الأضرار المادية فقط ، ولم يكن هناك إصابات على مستوى الأشخاص، فيما تتعامل الكوادر المرورية المختصة مع إزالة آثار الحادث وإعادة انسيابية الحركة على الطريق.

كما وقع حادث مروري آخر على بعد 500 متر من موقع الحادث الأول ، وذلك بعد انقلاب مركبة شحن على جانب الطريق ، لتتسبب بعض الأثر المروري ، دون أي تفاصيل أخرى عن وجود إصابات في الحادث المروري الثاني .
 
 


